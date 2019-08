Sicurezza in strada e responsabilità: nessun dubbio con la Dash Cam

Dash Cam è l'abbreviazione di "dashboard cam", cioè "telecamera da cruscotto", e non è altro che una piccola videocamera, progettata appositamente per le auto. Le dash cam sono, per così dire, "sorelle" delle action cam, ma la loro utilità consiste nel riprendere tutto quello che accade davanti alla nostra vettura o all'interno dell'abitacolo. Questo le rende fondamentali in caso di incidente, soprattutto se le dinamiche non sono chiare, grazie ai filmati utilizzabili a fini assicurativi.

Scopriamo qualcosa di più su questo interessante accessorio per la nostra automobile.

Dash Cam: come funzionano?

Le dash cam riprendono continuamente, registrando brevi filmati, uno dopo l'altro. I migliori modelli si attivano quando accendiamo l'auto; in commercio sono disponibili anche dash cam dotate di accelerometri, che consentono quindi di registrare, ad esempio, una frenata improvvisa, salvando alcuni secondi di filmato prima e dopo l’incidente.

Molte dash cam sono inoltre equipaggiate con un modulo GPS che consente di determinare posizione e velocità dell'auto. Per quanto riguarda la memoria, queste telecamere utilizzando le classiche schede in formato MicroSD, utilizzate ad esempio nei cellulari, e nelle versioni più accessoriate è anche presente un modulo WiFi per il collegamento diretto con lo smartphone. Tutte queste camere sono inoltre fornite di ottica grandangolare che permette di riprendere anche di notte e di un piccolo display per la gestione dei video e delle impostazioni.

Le Dash Cam si alimentano tramite porta USB o attraverso la presa accendisigari dell'auto; molti modelli sono anche forniti di una batteria integrata ricaricabile che consente il funzionamento in assenza di alimentazione, ad esempio quando l'auto è parcheggiata.

Per quanto riguarda le riprese video, in commercio sono disponibili prodotti per tutte le tasche, dalle soluzioni più economiche in grado di registrare in HD ai modelli più performanti in grado di catturare riprese in Full HD e anche in 4K.

Dash Cam: sono legali in Italia?

Non è presente, in Italia, una legislazione specifica per l’impiego della DVR auto, ma in generale tutto può essere registrato, purché non violi la privacy di altre persone. Pertanto, se il modello acquistato registra l’interno dell’auto si è tenuti a informare chi viaggia insieme a noi perché, in caso contrario, si potrebbe andare incontro a violazione della privacy.

Dove comprare una Dash Cam a Forlì

Unieuro, via della Cooperazione, 2 c/o Centro Commerciale Puntadiferro, Telefono: 0543796505

RFR, Radio Forniture Romagnola, Via Palatucci 5, int.1, Forlì, Telefono: 054333211

