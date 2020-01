Lavorare in centro e in ZTL: è più facile con un furgoncino elettrico

Il vostro veicolo commerciale comincia a essere un po' vecchiotto e state valutando la possibilità di acquistarne uno nuovo? Prima di fare qualsiasi mossa sarebbe molto utile informarsi sulle ultime novità del settore dei mezzi di trasporto elettrici che è in continua espansione e che sul mercato offre, disponibili all’acquisto già da tempo, diversi modelli di veicoli commerciali alimentati solo a batteria; si tratta di prodotti versatili e dalle buone capacità di carico, ideali soprattutto per chi deve lavorare nei centri storici o nelle ZTL, in cui i veicoli elettrici hanno spesso libero accesso. A Forlì, per accedere alla ZTL con il proprio veicolo elettrico, è semplicemente necessario effettuare una richiesta online.

Scopriamo allora 4 modelli di veicoli commerciali dalle dimensioni compatte e con un’autonomia fino a 300 chilometri, disponibili in differenti configurazioni, dotati di ricarica rapida e acquistabili a partire da 24.000 euro.

Nissan E-NV200

Iniziamo la nostra rassegna dal Nissan E-NV200, uno dei modelli più noti nel settore dei veicoli commerciali elettrici. Un furgone con batteria da 40 kWh e un’autonomia dichiarata che arriva fino a 300 chilometri, dotato anche di ricarica rapida QC 50 kW (dal 20% all’80% di carica in circa 60 minuti). Ha capacità di carico fino a 4,3 metri cubi e il prezzo è a partire da 31.955 euro (IVA esclusa).

Renault Kangoo ZE

Passiamo ora a Renault con il Kangoo ZE: un furgone elettrico acquistabile a partire da 24.000 euro (IVA esclusa) con batterie a noleggio (canone a partire da 58 euro al mese + IVA). Alimentato a batteria con autonomia fino a 230 chilometri, è disponibile anche nella versione a passo lungo Maxi che vanta un volume di carico di 4,6 metri cubi.

Citroën Berlingo Van Full Electric

Nella nostra rassegna troviamo anche il Citroën Berlingo Van Full Electric, un furgone elettrico con autonomia fino a 170 chilometri e velocità massima di 110 Km/h. Citroën Berlingo Van Full Electric può essere collegato ad una presa domestica da 230 V che consente di ricaricare al 100% le batterie in 8,5 ore, mentre utilizzando le apposite stazioni è possibile fare il pieno di energia in soli 30 minuti. Questo furgone è disponibile in due lunghezze (L1 con volume utile fino a 3,7 m3 e L2 fino a 4,1 m3), con ampie porte scorrevoli laterali e porte posteriori asimmetriche che si aprono a 180°. Citroën Berlingo Van Full Electric è acquistabile a partire da 27.630 euro (IVA esclusa).

Piaggio Porter Electric Power

Concludiamo la nostra rassegna con un veicolo commerciale dalle dimensioni davvero contenute: il Piaggio Porter Electric Power. Un piccolo furgone con autonomia fino a 110 chilometri decisamente versatile e acquistabile in varie configurazioni, anche con pianale ribaltabile. Un furgone con portata fino a 520 Kg, acquistabile a partire da 25.578 euro (IVA esclusa).

