I prodotti in commercio sono tutti sicuri? E se non lo sono, come li riconosciamo e come possiamo tutelarci a riguardo? Esistono norme che regolamentano giocattoli, abbigliamento, elettrodomestici, ma spesso abbiamo a che fare con etichette colme di simboli incomprensibili, scritte microscopiche e codicilli sconosciuti. Eppure, ciò che devi sapere è tutto lì. E allora imparare a capirne il significato diventa fondamentale.

E tu quanto ne sai sui prodotti che acquisti? Mettiti alla prova con il nostro sondaggio. Conoscere la tua opinione è importante!