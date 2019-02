Rifiuti: non più un problema ma un’opportunità

I “concetti “rivoluzione” e “cambiamento” si intersecano, ma non coincidono. Il cambiamento, infatti, non è altro che un movimento che da una condizione iniziale conduce a uno stato finale diverso dalla partenza.

Con rivoluzione intendiamo invece una sottocategoria di questo movimento, ovvero quando il punto di arrivo non si limita a differire dall’origine, ma ne è il radicale ribaltamento, ovvero quando ci troviamo in presenza di un cambiamento totale di prospettiva. Questo mutamento del punto di vista dell’osservatore può e ha investito nella storia, i campi più vari: l’astronomia, con la rivoluzione Copernicana, I sistemi produttivi, con la rivoluzione Industriale, la società, con la rivoluzione francese.

Ma senza andare a immergersi nella storia, basta osservare la quotidianità per imbattersi in continui rivoluzioni. Basti pensare alla nuova Legge del 2015 sui rifiuti trattati, stravolgendo il pensiero comune, non più come un problema, bensì una risorsa. In che modo? Due linee d’azione: ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti e aumentare la qualità degli stessi. Come fare? In primis la raccolta differenziata che, oltre a garantire benefici ambientali grazie alla riduzione del secco da smaltire con l’inceneritore, permette il riutilizzo di materie prime come plastica, carta e compostaggio per le industrie locali, con annessi benefici per il mercato del lavoro del territorio.

In secondo luogo con l’introduzione della tariffa puntale: se, infatti, fino al 2018 la tassa che veniva pagata ripartiva il costo totale della gestione del servizio su tutta l’utenza sulla base di parametri oggettivi e uguali per tutti, la Tariffa puntuale ricalibra il costo del servizio sull’effettiva produzione, garantendo giustizia e responsabilizzando gli utenti.

Un cambiamento, prima di trovare piena realizzazione e rendere tangibili quei benefici che sulla carta paiono così evidenti, richiede del tempo perché cambiare è difficile: le abitudini tendono a cristallizzarsi con il passare degli anni e, una volta irrigidite nella consuetudine, si trovano improvvisamente spaesate di fronte all’incombere della novità.

Questo cambiamento negli ultimi anni ha investito diverse aree del territorio nazionale, tra cui la Romagna Forlivese che sta entrando in una nuova gestione dei rifiuti con Alea Ambiente - società costituita nel giugno 2017 che ha ricevuto ufficialmente l’affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti con ritiro porta a porta di 13 Comuni della Romagna Forlivese per un totale di oltre 86mila utenze domestiche e più di 11mila non domestiche. Alea Ambiente parla di raccolta differenziata, di Porta a Porta, di qualità della materia differenziata e di diminuzione del secco non riciclabile. E soprattutto parla di “responsabilizzazione”, del gestore nello svolgere un servizio sempre più efficiente e nel garantire che i flussi del materiale raccolto siano effettivamente mandati ad impianti di recupero: perché non si debba più parlare di rifiuto ma di “seconda vita” della materia, in base ai dettami dell’economia circolare.

Eppure, si parla anche di “responsabilizzazione” dell’utente che per la prima volta diventa protagonista della catena del recupero della materia e dello scarto del reale “rifiuto”. Sembra tanto difficile a parole, ma di fatto si chiede di svolgere delle azioni che ben presto diventeranno quotidianità. Poche regole da seguire ma con costanza.

Quali le prime istruzioni per l’uso? L’utente deve esporre la sera prima del giorno di raccolta il proprio contenitore che deve essere pieno e col coperchio chiuso; il contenitore deve essere esposto su suolo pubblico, all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione dei contenitori; il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato e potrà essere ritirato dal cittadino. Per quanto riguarda i condomini, i punti di esposizione devono essere in prossimità del percorso svolto dai mezzi, come concordato con gli amministratori di condominio.

Anche per quanto riguarda le strade private di utenze singole, soprattutto quando si tratta di breve distanza dal suolo pubblico, l’esposizione deve avvenire comunque sullo stesso salvo casi particolari concordati con l’azienda. Laddove sia stato firmato il modulo di autorizzazione di accesso in area privata, l’utente fino alla decisione positiva o negativa da parte dell’azienda deve comunque esporre in prossimità del domicilio ma sempre su area pubblica. Mentre per le aziende dotate di "grandi" contenitori invece rimane il servizio eseguito con mezzi appositi nei punti interni individuati da Alea presso il produttore.

Anche per le utenze non domestiche, ossia le attività produttive, qualcosa è cambiato, ma il servizio punta a ottimizzare i tempi e ridurre i costi per l’utente e per il gestore. Un esempio per tutti? Alla raccolta “ricorsiva” periodica, che vedeva l’uscita dell’operatore addetto anche quando non c’era rifiuto da conferire, si preferisce il ritiro “a chiamata” più sicuro e ottimizzato, anche per tener conto che ad ogni raccolta corrisponde una tariffa di "presa" del contenitore. E non solo.

Il progetto Alea nasce da uno studio focalizzato non solo sugli aspetti geografici e urbanistici, ma anche sugli aspetti culturali, sociali ed economici, con l’obiettivo di intercettare tutte quelle soluzioni adatte alle comunità servite. Per Forlì centro storico, ad esempio, caratterizzata da realtà molteplici e critiche, specialmente per quanto riguarda la mancanza di spazio per l’esposizione di bidoni, sono state pensate soluzioni ad hoc, cercando collaborazione e dialogo con gli amministratori condominiali per una strategia comune e condivisa. Inoltre, sono stati costituiti i progetti di Ecobus ed Ecostop, ovvero servizi di raccolte itineranti, dedicati per lo più ai residenti del centro storico e di zone abitative particolarmente urbanizzate, che seguono un calendario di fermate e orari prestabiliti.

Nonostante alcuni contrattempi di percorso, la rotta intrapresa da Alea Ambiente sembra essere quella giusta. E i dati sembrano dare conferma: infatti, nel mese di febbraio sono state raccolte intorno alle 2000 tonnellate contro le oltre 4300 dello stesso periodo nel 2018. Tonnellate in meno destinate all’inceneritore. E nei comuni già partiti da alcuni mesi con il Porta a Porta Alea già si è raggiunta la percentuale del 85% di differenziata.

I grandi progetti non si realizzano di certo dall’oggi al domani, ma il tempo lavora per loro, permettendo all’organizzazione di affinarsi e all’abitudine di lasciarsi alle spalle un mondo prossimo a sparire quello dell’ “economia lineare” e prendere confidenza con il nuovo in procinto di sorgere, dove quel che ieri era un problema, diventa un’opportunità.