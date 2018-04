25 aprile, il Partito Comunista rende omaggio al partigiano Domenico Bandini

Mercoledì alle ore 8.30 il Partito Comunista di Forlì-Cesena organizzerà una cerimonia per rendere onore alla lapide posta nei pressi della Basilica di Monte Paolo (Dovadola), che ricorda la fucilazione fascista del Partigiano Domenico Bandini, avvenuta del luglio del '44. "Qui esprimeremo insieme la promessa a non dimenticare il suo sacrificio, e quello di tanti, ed i valori di libertà e antifascismo che li hanno generati, che ci guidano e guideranno per sempre", riportano dal Partito Comunista.