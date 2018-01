Elezioni, Fiorini aderisce a Forza Nuova e si candida al Senato per "Italia agli Italiani"

Per le elezioni politiche 2018, la lista “Italia agli Italiani”, che vede il movimento politico Forza Nuova in alleanza col Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, comunica la candidatura di Fabrizio Fiorini al Senato della Repubblica come capolista al collegio plurinominale della Romagna. Fiorini, quarantunenne di origine abruzzese ed emiliano-romagnolo di adozione, dottore in scienze politiche e giornalista non-allineato, ha già condiviso in passato numerose iniziative con Forza Nuova, in Romagna e altrove. Ha partecipato attivamente alla costituzione e alle attività del comitato cittadino “Forlì ai Forlivesi”.

Nel corso della sua attività pubblicistica ed editoriale, con la rivista “l’Uomo libero” di cui è direttore responsabile e con altre pubblicazioni, ha sempre trattato temi cari alla formazione politica forzanovista: dalla sovranità popolare della moneta al contrasto all’immigrazione, dalla necessità di riaffermare l’identità e la tradizione del popolo italiano alla revisione storiografica dell’esperienza politica dei fascismi e della seconda guerra mondiale. "E’ per me un onore smisurato e immeritato - dichiara Fiorini- quello di poter apportare il mio contributo al cartello elettorale Italia agli Italiani e di poter sostenere il movimento politico Forza Nuova, casa e famiglia di ogni sincero patriota e nazionalista".

"Ritengo che il programma elettorale sia quanto di più completo ed esaustivo sia mai stato concepito nella storia delle elezioni della Repubblica democratica; un programma a cui ogni italiano degno di questo nome, che abbia a cuore la Patria e la sua sovranità, dovrebbe aderire incondizionatamente e senza esitazioni - aggiunge -. Dalle posizioni in politica estera a quelle della politica industriale ed economica, dalla tutela del territorio e dell’italianità alla forte affermazione di necessità della sovranità monetaria, fino al sostegno alle famiglie e alla natalità, ogni aspetto del programma forzanovista esprime con la massima forza amore per la propria nazione, e vitalità per la propria stirpe".

"Un simile programma - prosegue Fiorini - non è certo frutto di improvvisazione, ma è il naturale esito di anni e anni di meticoloso lavoro politico e di rigorosa e costante militanza al servizio del popolo e dei propri connazionali. Nella comunità politica di Forza Nuova ho trovato una completezza e una maturità politica davvero rare nella storia politica contemporanea di questa nazione. Il movimento forzanovista è stato capace di coniugare una efficace azione sociale quotidiana, combattuta strada per strada col lavoro di migliaia di militanti, con l’affermazione dei più alti principi della nostra Tradizione senza fare un solo passo indietro dinanzi al “dogma del politicamente corretto”, senza cedere a compromessi, senza rinnegare o svendere un solo atomo della nostra identità di nazionalrivoluzionari europei".

"Forza Nuova è per me una grande famiglia politica. E dinanzi a questa nuova impresa, a questo onore che mi è stato conferito - conclude Fiorini - pur nella consapevolezza della grande responsabilità che ne consegue, ho accettato con la naturalezza con cui, proprio per la propria famiglia, si cerca di dare il miglior contributo possibile. E con la determinazione e il rigore di chi “fa ciò che deve essere fatto”, nella certezza che conseguiremo tutte le vittorie e i successi a cui la storia ci ha destinati".