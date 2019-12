Aeroporto, via libera definitivo alla legge di bilancio: ci sono i fondi per i Vigili del fuoco

Il via libera definitivo è arrivato quando mancavano pochi minuti alle 5. La legge di bilancio per il 2020 è stata approvata anche dalla Camera e potrà entrare in vigore. Il governo aveva chiesto e ottenuto la fiducia, per accorciare i tempi di discussione ed evitare modifiche che costringessero la legge a tornare al Senato: in tutto la Camera ha quindi dibattuto la legge di bilancio per meno di due giorni. L’approvazione è arrivata con 312 voti a favore e 153 contrari. Tra le norme c'è anche la copertura per i Vigili del Fuoco dell'aeroporto di Forlì. Col via libera ai vigili del fuoco dovrebbe scattare anche il reinserimento del Ridolfi nella "tabella A" degli scali di rilievo nazionale. Poi FA dovrà stringere accrdi con le compagnie aeree per permettere allo scalo mercuriale di tornare a volare nei prossimi mesi.

"Continua il mio impegno per permettere che un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, come l’aeroporto 'Luigi Ridolfi' di Forlì, possa presto riprendere la sua attività. Con l'approvazione di un mio ordine del giorno al disegno di legge di bilancio, si avvicina ancor più questo importante traguardo", commenta Carlo Ugo de Girolamo, deputato M5S in commissione Trasporti a Montecitorio, che annuncia l'ulteriore passo in avanti per le sorti dello scalo forlivese contenuto nella legge di bilancio approvata nella nottata tra lunedì e martedì alla Camera.

"Un lavoro costante - ricorda il parlamentare - portato avanti spesso silenziosamente per tutti questi mesi e confluito nel testo dell'emendamento alla legge di bilancio approvato al Senato e che prevede lo stanziamento delle coperture finanziarie necessarie a garantire un distaccamento dei Vigili del fuoco all'aeroporto. Un primo passo importante che ora può ulteriormente dirsi proteso in avanti".

"Alla Camera durante l'approvazione finale della legge di bilancio - spiega de Girolamo - il Governo ha accolto favorevolmente l'ordine del giorno che ho presentato sul 'Ridolfi' che impegna l'esecutivo 'a disporre le necessarie unità di organico ai Vigili del fuoco dell'aeroporto di Forlì per far fronte alle esigenze operative, logistiche e strumentali derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi aeroportuali'. Tradotto, significa che parte delle nuove assunzioni dei Vigili del Fuoco previste in legge di bilancio potranno essere finalmente destinate allo scalo forlivese e lo Stato si farà carico del servizio. Condizione necessaria, questa, affinché il 'Ridolfi' possa essere inserito nuovamente nella Tabella A degli scali di interesse nazionale".

"Una possibilità - ricorda il deputato pentastellato - su cui nei mesi scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato dall'ex ministro Toninelli si era già espresso, decretando che 'nulla osta all'inserimento dell'aeroporto di Forlì nell'elencazione degli aeroporti di fascia A' ". "Con l'accoglimento di questo ordine del giorno ancora una volta il Governo assume un importante impegno per fare compiere al nostro territorio un passo in avanti e avere così un'infrastruttura che possa creare un forte indotto e ottime opportunità economiche a partire dal turismo".

"Auspico quindi che tutte quelle cassandre che a vario titolo si sono finora affannate, in maniera del tutto menzognera, nel tentare di sottolineare il disinteresse del Movimento 5 Stelle, possano finalmente riacquistare vista e memoria e riconoscere che quando c'è in gioco il bene del proprio territorio, fare squadra è più importante che giocare da solisti. I cittadini sapranno apprezzare questo gesto, ne sono certo", conclude il deputato.