Pd, il Circolo Cervese ha un nuovo segretario: è il 35enne Luca Rinieri

Proseguono fino a domenica le assemblee congressuali del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario territoriale ed i delegati all’assemblea di Federazione e dell’Unione comunale di Forlì. Martedì sera il Circolo Pd Cervese ha eletto il nuovo segretario di Circolo. E’ Luca Rinieri, 35 anni, impiegato, che succede al dimissionario Massimo Zoli. Venerdì si svolgeranno diverse assemblee congressuali. Il Circolo Pd Bussecchio/Carpena-Magliano voterà alle 20.30 alla Casa del lavoratore, in via Cerchia 98 a Forlì. Il seggio è aperto dalle 21 alle 23.

Al voto anche il Circolo Pd Ca’ Ossi, alle 20.30, al Bar Ca’Ossi, via Don Minzoni 35. Il seggio è aperto dalle 21 alle 23. Assemblea congressuale anche al Circolo Pd Premilcuore, alle 20, al Centro visite del Parco. Il seggio è aperto dalle 20.45 alle 21.30. Si vota anche al Circolo Pd Vecchiazzano-San Lorenzo, alle 20, al Circolo Pd, via Castel Latino 51, Forlì. Il seggio è aperto dalle 21 alle 23. Dopo la presentazione dei delegati e delle linee politico programmatiche dei candidati alla segreteria territoriale, Daniele Valbonesi e Luigi Folegatti, si procederà al voto.

Partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti al Pd presenti nelle anagrafi certificate 2017/2018 e che abbiano rinnovato l’adesione al PD per l’anno 2019 entro il giorno di svolgimento dell’Assemblea del proprio Circolo, nonché tutti i nuovi iscritti alla data del 9 settembre. Tutte le informazioni sui candidati, le mozioni integrali, il regolamento del Congresso e le date delle Assemblee nei Circoli sono pubblicate su www.pdforli.it