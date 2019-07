Elezioni regionali, "Corriamo per vincere": la Lega lancia Lucia Borgonzoni 

"Corriamo per vincere". Manca solo l'ufficialità, ma la Lega proporrà al centrodestra il nome del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni come sfidante del governatore Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali. "Credo che sia una delle più in gamba che ci siano - ha detto sabato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'incontro in Comune a Ferrara -. Poi ne parleremo con gli altri. Penso che potrebbe fare molto bene". Quanto alla data di voto ha aggiunto: "Se posso fare una richiesta da cittadino al governatore Bonaccini è che fissi la data del voto il prima possibile", "mi sembra rispettoso rivotare a novembre alla scadenza dei cinque anni e non scavallare l'anno nuovo".

Assist per la candidatura di Borgonzoni anche dal sottosegretario alla Giustizia e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone: "Una partita tutta da giocare, cercherò di farti l’assist per fare goal", ha scritto su Facebook.