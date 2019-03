Elezioni, M5S in tour nelle eccellenze cooperative del territorio

L’europarlamentare Marco Zullo insieme a Daniele Vergini candidato del M5S sindaco a Forlì hanno visitato, grazie alla disponibilità di Confcooperative Forli-Cesena, alcune realtà imprenditoriali fra le più significative nei settori agroalimentare e sociale. “Riteniamo che per dare delle risposte alle esigenze di cittadini e imprese sia necessario prima conoscere e toccare con mano le eccellenze del territorio. Venerdì abbiamo visitato due di queste eccellenze, si tratta di realtà che meritano di essere valorizzate, prese come esempio e replicate”. “La cooperativa CavaRei - spiega Vergini - è un esempio virtuoso di come sia possibile concretizzare principi a noi cari come l’inclusione sociale, l’innovazione tecnologica, e l’economia circolare, il tutto concentrato in un’unica struttura realizzata con tecniche di bioedilizia e con una progettazione partecipata dai cittadini, ringraziamo la presidente Maurizia Squarzi e il direttore di Confcooperative Mirco Coriaci per averci mostrato come funziona questa meravigliosa realtà”.

“Nel visitare la Cooperativa Territorio Ambiente di Premilcuore abbiamo conosciuto un’azienda agricola attenta all’ambiente che ha anche rilevato la “storica” Bottega di Sadurano di Forlì per la vendita dei propri prodotti a Km0”. Nell'ampio confronto e scambio di opinioni con Mauro Neri, presidente di C.T.A. e di Confcooperative Forlì-Cesena, l’europarlamentare pentastellato Zullo ha sottolineato che “l’agricoltura che vuole il Movimento 5 Stelle, non è quella di pochi grandi produttori che poggiano la propria forza nei grandi numeri, ma è quella diffusa che lascia spazio ai piccoli, alla qualità, alle produzioni locali come questa realtà così dinamica e aperta all'innovazione. Una agricoltura sana e sostenibile, che aiuta a combattere il cambiamento climatico, che rispetta la biodiversità e l'ambiente e che si rinnova con la vendita diretta sul web, settore questo che deve essere favorito”. “Abbiamo infine visitato anche la cooperativa “di comunità” di San Zeno, un esperimento riuscito di innovazione sociale che ha contribuito a rivitalizzare la piccola frazione di Galeata”.