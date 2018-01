Elezioni, Liberi e Uguali sceglie il portavoce locale: è Patrick Leech

L'ex assessore e professore universitario Patrick Leech è stato nominato portavoce del gruppo di coordinamento di Liberi e Uguali. La decisione è stata presa lunedì al termine di un incontro al Circolo Rivalta alla presenza del comitato elettorale. "Il comitato - viene illustrato dal Coordinamento del comitato elettorale di Liberi e Uguali - si è messo volontariamente a disposizione per radicare sul territorio forlivese il progetto collettivo di Liberi e Uguali, un progetto di sinistra, radicale e di governo, per i molti e non per i pochi".

Si punta, viene spiegato, ad "ascoltare e dare voce alle donne e agli uomini che, colpiti dalla crisi più profonda dal dopoguerra, crisi che ha coinvolto anche la nostra realtà, non si sentono rappresentati. Per questo saremo con i nostri candidati locali, Gessica Allegni, Maria Elena Baredi, Giuseppe Zuccatelli e naturalmente Vasco Errani, Maria Cecilia Guerra e Giovanni Paglia, nei mercati, nei quartieri, nelle frazioni, nei luoghi di lavoro, davanti ai supermercati, alle scuole e all’università, per incontrare le persone in carne ed ossa".

"Il nostro impegno va in primo luogo al lavoro che è reddito ed identità della persona, come sanno i giovani disoccupati, i precari, gli uomini e le donne che hanno perso il lavoro, o chi ha un lavoro con meno diritti - viene aggiunto -. Il lavoro sarà il tema ricorrente delle iniziative tematiche in programma che segneranno la campagna elettorale: sulla scuola, sulla cultura e l’Università, sull’ambiente. E con il lavoro concluderemo la nostra campagna elettorale". Il comitato, composto ad oggi da oltre 100 partecipanti, rimane aperto a nuove adesioni.