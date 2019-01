Scuola di formazione alla politica: lezione conclusiva col sindaco Drei

Sarà il sindaco di Forlì Davide Drei a concludere questa prima stagione del ciclo di conferenze nell'ambito della scuola di formazione alla politica promossa dal Centro Studi "Leonardo Melandri". Il primo cittadino sarà intervistato mercoledì alle 17.30, nella sede della Fondazione Garzanti (C.so Repubblica 117 - Forlì) dal capo redattore Tgr Rai Emilia-Romagna, il giornalista Antonio Farnè. "Quella con il sindaco è la naturale conclusione di questo primo seminario - commenta il presidente del Centro Studi "Leonardo Melandri" Raffaele Schiavo - che si è protratto per ben 22 lezioni/conferenze con qualificati e prestigiosi relatori e che ha affrontato i vari aspetti della politica sociale, culturale ed economica del nostro territorio. Il nostro obiettivo è dichiarato: ci rivolgiamo in particolare ai giovani perchè esperienza, cultura e conoscenza devono essere il loro viatico nel processo di avvicinamento alla politica. Intendiamoci: la Politica con la P maiuscola quella cioè intesa nel suo significato originario come arte di governare la cosa pubblica". L'incontro col primo cittadino è aperto e i partecipanti potranno porre domande al relatore. Nel prossimo settembre il Centro Studi ha in programma una seconda edizione della scuola anche se in una forma più ridotta.