Soufian Hafi Alemani sarà capogruppo dei dem in Consiglio comunale: "Valorizziamo le nuove generazioni"

Sarà Soufian Hafi Alemani il capogruppo in Consiglio comunale del Partito democratico. Classe 1995, è nato e cresciuto a Forlì da madre italiana e padre tunisino. Si è diplomato al Liceo Classico G.B. Morgagni di cui è stato rappresentante d’istituto e vicepresidente della Consulta degli studenti. Attualmente è iscritto al quinto anno di Giurisprudenza e prossimo alla laurea, mentre in passato ha lavorato in Federconsumatori per mantenersi gli studi universitari. Arbitro di Calcio Figc da 7 anni, è membro di diverse associazioni di solidarietà e beneficenza operanti in città

"È una scelta presa all’unanimità – affermano i componenti del gruppo consiliare Pd - in quanto ciascuno di noi crede che Soufian possa rappresentare al meglio l’intero gruppo, interpretando il ruolo con la serietà e la competenza che, nonostante la giovane età, ha dimostrato nel corso del suo impegno civico e politico. Crediamo inoltre che la scelta di un capogruppo giovane, raggiunta con la massima condivisione da parte di tutti, assuma un significato politico importante, sia perché è fondamentale valorizzare le nuove generazioni che, sempre più di rado, si avvicinano con passione e spirito di servizio all’impegno per la cosa pubblica, sia perché troppo spesso sono mancate, specie nel centro sinistra, unione di intenti e spirito di coesione".

"È quindi con la stessa coesione - proseguono i Consiglieri del Gruppo Pd - che intendiamo affrontare i cinque anni di legislatura che ci attendono, in cui saremo al lavoro per dare voce a tutti i cittadini che hanno a cuore il bene della città, impegnandoci all’ascolto di tutta la comunità per farne proprie le istanze e vigilando, attraverso una opposizione corretta ma severa, affinché gli standard qualitativi che Forlì ha raggiunto nel corso degli anni non si deteriorino. Il gruppo consiliare dem è composto oltre da Hafi Alemani da Valentina Ancarani, Massimo Marchi, Elisa Massa, Loretta Prati, Sara Samorì, Jacopo Zanotti e Matteo Zattoni.