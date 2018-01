A Bussecchio l'appuntamento col bilancio annuale del deputato Marco Di Maio

Appuntamento con "La forza dei fatti" a Bussecchio lunedì a partire dalle 20.30. Al teatro "Il Piccolo" (via Cerchia, 98) l'evento dedicato alla presentazione del bilancio annuale del deputato Marco Di Maio. Un'occasione anche per lanciare alcune idee per il futuro del territorio, in vista delle prossime elezioni e non solo. Proprio nella mattinata di domenica, infatti, il parlamentare ha firmato l'accettazione formale della candidatura al parlamento nel collegio uninominale di Forlì per la coalizione di centrosinistra. Nel corso della serata si alterneranno varie personalità allo scopo di approfondire alcune tematiche affrontate nel corso dell'attività svolta nell'anno passato, lanciare proposte o testimoniare l'impatto che azioni nazionali e risultati locali hanno avuto sul territorio.