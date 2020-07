A Castrocaro la scuola estiva di Italia Viva: "Un'occasione di discussione"

Sarà Castrocaro ad ospitare alla scuola di formazione politica "Meritare l'Italia" di Italia Viva. L'appuntamento in programma dal 26 al 28 agosto, vedrà la partecipazione di 250 giovani tra i 16 ed i 30 anni provenienti da tutt'Italia. Intanto sono state aperte le pre-selezioni. "L’esperienza più bella che la politica può far vivere è che tutto ciò che facciamo non è mai solo per noi stessi", affermano i coordinatori provinciali del partito renziano, Sara Biguzzi e Tommaso Pirini.

"Vite, sogni e sguardi che si incontrano - scrive nel sito di Italia Viva, il ministro Elena Bonetti -. Formare è desiderio di accompagnare le nuove generazioni a realizzarsi pienamente come persone, come cittadini pronti a conquistare il futuro. “Meritare l’Italia” lo scorso agosto è stato questo: un incontro tra storie che ha dato a ciascuno l’opportunità di imparare, conoscere, appassionarsi. Perché l’esperienza più bella che la politica può far vivere è che tutto ciò che facciamo non è mai per noi stessi. Sono questi i valori in cui Italia Viva crede, investe e continuerà ad investire. Per liberare il protagonismo dei nostri cittadini di oggi e proiettarli nel domani".

L'appuntamento viene così presentato: "Non è una semplice scuola di politica, ma un’occasione inedita di formazione, incontro e discussione. Un tempo per lavorare insieme, per studiare, conoscere, appassionarsi: perché per osare sogni grandi servono strumenti interpretativi dell’oggi e del futuro che si sta generando. Per questo vogliamo formare una nuova classe dirigente, che sia competente, coraggiosa, appassionata; una generazione di leaders non di followers. È una grande sfida: meritare l’Italia, con tutta la sua storia e la sua bellezza, ma anche riempire l’Italia e il suo futuro di merito". Per ulteriori informazioni https://www.italiaviva.it/scuola_estiva_2020.