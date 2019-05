A Civitella plebiscito di voti per il bis di Claudio Milandri

Anche Civitella ha scelto la continuità, premiando Claudio Milandri con un plebiscito di voti. Il candidato di "Progetto Comune" ha ottenuto il bis da sindaco con ben 1605 voti, pari all'86,29% delle preferenze. La maggioranza porta in Consiglio comunale Francesco Samorani, Antonio Dattoli, Juri Cangini, Stefania Marchi, Cinzia Montoni, Alessandro Rinaldini, Tania Rossi e Barbara Zampiga. "Vi ringraziamo ancora una volta per la fiducia e la stima che ci avete dimostrato - affermano da "Progetto Comune" -. Continueremo a lavorare come fatto fino ad ora per il bene del nostro Comune".

Sui banchi della minoranza siederanno Diego Lensi (candidato di "Aspettative e Certezze", che ha ottenuto 255 voti, pari al 13,71% del totale), Emiliano Mario Venturini, Licia Baldoni e Marco Campanale. Su 2812 cittadini aventi diritto al voto, si sono presentati ai seggi in 2009 pari al 71,44%. Le schede nulle sono state 92, mentre le bianche 57.