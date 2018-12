A Forlì il meeting dei Giovani della Lega Romagna: "Adesioni in aumento"

Il Paila Caffè di Forlì ospiterà sabato pomeriggio alle 16 il Meeting dei Giovani della Lega Romagna. All’incontro saranno presenti Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, Andrea Crippa, responsabile federale del Movimento Lega Giovani e Andrea Costantini, segretario dei Giovani Romagnoli. "E’ una grande soddisfazione poter dire che sabato pomeriggio saranno tantissimi i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta la Romagna che con entusiasmo parteciperanno all’incontro promosso in sintonia col nostro segretario Morrone e alla presenza del responsabile federale degli under 30 Crippa", afferma Costantini. Nel corso dell'appuntamento, aggiunge, "si parlerà delle prossime iniziative sul territorio e del prezioso contributo che i nostri giovani danno alla Lega. Le adesioni sono in continuo aumento ogni giorno riceviamo nuove richieste di iscrizione al Movimento e tra coloro che militano nelle sezioni da parecchi anni non manca mai l’entusiasmo di stare insieme". Costantini ringrazia in particolare "Morrone perché è grazie a lui e al suo impegno al Governo se la Lega, in Romagna, continua a crescere".