"Cumuli di rifiuti e topi in centro storico", l'ira di Mezzacapo: "Igiene pubblica a rischio"

"Decine e decine di sacchi dell’immondizia accatastati l’uno sull’altro, dentro e fuori i cassonetti. E topi. Veri e propri cadaveri di ratti in pieno storico, nei pressi del tribunale di Forlì". Non usa mezzi termini il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Mezzacapo, per descrivere alcune delle segnalazioni pervenutegli sul mancato ritiro della spazzatura. "Non è la prima volta che i cittadini ci inviano foto che si commentano da sole - afferma l'esponente del Carroccio -. Ma mai avremmo voluto denunciare la presenza di topi in pieno centro storico, a due passi dal tribunale. E se tutto si può tollerare, mai avremmo immaginato di arrivare a tanto".

"Dopo i ritardi nei ritiri dei bidoncini, le file chilometriche per il ritiro del materiale, le tariffe tutt’altro che contenute e i mancati svuotamenti, siamo costretti a parlare di topi nei pressi di un cassonetto del centro e di bidoni che ‘vomitano’ letteralmente pattume in strada. Mi piacerebbe che i vertici di Alea salissero in cattedra per spiegare a chi vive e lavora in questa città, come sia possibile che interi quartieri brulichino di immondizia abbandonata per strada e di cassonetti stracolmi di pattume - conclude Mezzacapo -. Mi piacerebbe che ci dicessero cosa hanno intenzione di fare di fronte alle segnalazioni di chi, con orrore e rabbia, porta a testimonianza dei millantanti benefici di Alea, un topo morto".