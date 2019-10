Abbassare la temperature del riscaldamento: Volt Italia lancia "Uno in meno"

Volt Italia lancia ufficialmente la sua prima campagna nazionale con il nome "Uno in meno" orientata allo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è finalizzata alla riduzione di 1°C del riscaldamento, in ambiente domestico, professionale e negli spazi ad uso pubblico. "La campagna mira a ridurre la produzione italiana di CO2 portando nell'agenda delle istituzioni politiche lo sviluppo sostenibile e il cosiddetto "new green deal" - viene spiegato -. Il partito si batte infatti per un futuro prospero per mezzo di una transizione ecologica possibile a tutte le classi sociali".

"L'obbiettivo è agire, a partire da piccoli accorgimenti quotidiani, per promuovere un grande e positivo impatto ambientale: il motto "piccoli sforzi per grandi risultati" si conferma appieno nella campagna "Uno in meno - viene aggiunto -. In questo modo si realizzano alcuni dei punti principali del partito quali la maggiore partecipazione cittadina in ogni aspetto della vita, sociale e politica, e l'equilibrio globale ed ecologico. Le future iniziative a livello locale di sensibilizzazione ed informazione sul tema verranno comunciate sui canali Facebook e Instagram di Volt Forlì-Cesena, oltre che a livello nazionale sul sito www.voltitalia.org".