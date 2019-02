Pini pronti ad essere abbattuti, i Verdi attaccano il Comune: "Venga rispettato il regolamento"

I Verdi contestano la decisione dell'amministrazione comunale di Forlì di abbattere alcuni pini in diverse aree della città. E' di venerdì l'annuncio di rimozioni nelle vie Icaro, Righini, Vassurra, Baldini e Zanetti al Ronco e in via Piancastelli al quartiere Spazzoli. La decisione è stata presa, ha fatto sapere il Comune, dopo una serie di indagini fitostatiche condotte da tecnici specializzati. Evidenziano dal movimento col sole che ride: "Abbiamo ragione di ritenere che i motivi per i quali il Comune ha fatto effettuare una valutazione sulla sicurezza degli alberi (pini) in alcune strade della città non riguardi affatto le reali condizioni di stabilità degli alberi bensì siano volte a soddisfare le richieste di taluni abitanti che vorrebbero segare tutto".

"I ripetuti recenti abbattimenti, privi di una qualsivoglia attendibile motivazione ma semplicemente effettuati per soddisfare le richieste e le pressioni pervenute, come nel caso dei due pini di via Piancastelli, uno sul marciapiedi accanto al distributore d’angolo, l’altro di fronte all’agenzia di riscossione, confermano il prevalente e costante interesse della aministrazione a coltivare maggiormente le clientele piuttosto che gli alberi - continuano i Verdi -. Ancora più grave e arbitraria appare la cosidetta “valutazione” di un tecnico che prevede di fare segare 70 alberi ponendoli tutti in classe D per un eventuale progetto (?) e limitandosi a collocare gli altri 31 in classe CD, già pronti per fare entro breve la stessa fine".

Per i Verdi, "che la valutazione sia tutta volta a favorire gli abbattimenti è confermata dal fatto che all’improvviso moltissimi degli alberi in precedenza valutati come stabili attraverso le indagini profumatamente pagate alla società aggiudicataria dell’appalto per il censimento del verde, che si avvaleva per le attività di indagine del massimo esperto riconosciuto in tema di pini, il notissimo dott. Morelli, sono passati all’improvviso dalla classe A o B alla classe C-D o addirittura D, taluni in condizione addirittura di possibile crollo. Intendiamo quindi prendere visione delle indagini effettuate e chiediamo il tempo sufficiente, i 30 giorni garantitici dall’articolo 9 del vigente regolamento del verde, per potere verificare i risultati del il lavoro fatto dal Comune".

Viene inoltre evidenziato che "non solo non si conoscono le ragioni tecniche degli abbattimenti ma ancor meno si conoscono i progetti dello stato modificato e i 30 giorni previsti dal regolamento del verde devono consentire proprio sia la presa visione degli elementi di fatto che porterebbero alla decisione degli abbattimenti sia dei progetti della nuova sistemazione delle strade, a cominciare da via Piancastelli che ricordiamo a tutti è una via storica che collega la via Emilia al quartiere realizzato negli anni venti in onore della traversata col dirigibile Norge compiuta dal generale Nobile e da Amundsen con partenza da King’s Bay o Baia del Re, che diede il nome all’nuovo insediamento urbano, il primo fuori dalla vecchia cerchia muraria". Quindi un invito al sindaco Davide Drei e alll’assessore competetente (William Sanzani) "a rispettare il regolamento comunale e a disporre per la messa a disposizione dei progetti e della documentazione relativa alle indagini compiute assegnando il tempo previsto di 30 giorni per le valutazioni dei cittadini".

Si diffidano pertanto Sindaco e Assessore dal procedere immediatamente, evitando di utilizzare l’escamotage della pubblica incolumità : la valutazione è stata effettuata oltre un anno fa e se vi fossero stati effettivi motivi di pericolo l’intervento sarebbe stato immediato, tanto più che in un recente passato le piante in questione hanno sopportato indenni sia il carico del nevone sia la tempesta d'aria che ha abbattuto decine di alberi in città.