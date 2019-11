Aborto, Salvini: "Le polemiche nate a Forlì sono fondate sul nulla"

"Mi auguro che il diritto a non abortire per chi non vuole abortire sia sacrosanto". Rispondendo ai cronisti che gli chiedono del riferimento nelle linee programmatiche del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini a "garantire il diritto a non abortire", il segretario della Lega Matteo Salvini, a Rimini per il congresso nazionale del Sap, ha evidenziato che "il 70% degli aborti sono fondati su motivi economici". Salvini diede "una mano per aprire un centro aiuto alla vita in un ospedale riminese".

Dunque, prosegue, "onore a tutti i volontari dei centri aiuto alla vita che danno alle donne la possibilita' di scegliere di mettere al mondo dei figli, poi e' la donna che sceglie". Quella a Forli', conclude, "mi sembra una polemica fondata sul nulla, ogni bimbo che non nasce e' una sconfitta, ogni bimbo che nasce e' una vittoria. Se la scelta e' per motivi economici e' dovere di un ente pubblico provare a dare la possibilita' di una scelta diversa". (fonte Dire)