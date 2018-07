Accattonaggio e abusivismo commerciale: question time della Lega in Consiglio comunale

Il commercio abusivo e l'accattonaggio sono i temi su cui i consiglieri della Lega Nord Daniele Mezzacapo e Daniele Avolio hanno presentato un question time in Consiglio comunale. I due esponenti del Carroccio spiegano che “diversi cittadini forlivesi e alcuni titolari di molte piccole e medie imprese locali hanno portato a conoscenza il Gruppo Lega Nord che ormai da diversi anni, nei pressi di diversi supermercati, stazionano bancarelle abusive, allestite da extracomunitari, presumibilmente di origine nigeriana, e che venderebbero prodotti di diverse categorie merceologiche, ma anche capi di abbigliamento e accessori griffati coperti dal marchio registrato di alcune tra le più rinomate aziende del Made in Italy”.

“Il predetto commercio abusivo sarebbe accompagnato da forme di accattonaggio posto in essere da altri extracomunitari che indurrebbero i fruitori del supermercato a dare denaro in cambio del trasporto dei carrelli della spesa negli alloggiamenti previsti. Inoltre la città sarebbe ostaggio di venditori di tappeti e di fiori portati “a spalla” e di una miriade di extracomunitari che farebbero commercio porta a porta con borsoni carichi di ogni tipo merce”. Considerando la situazione “senza ombra di dubbio una violazione della normativa sul commercio e dell’occupazione di suolo pubblico”, la Lega Nord chiede al Comune come intende agire per arginare il fenomeno.