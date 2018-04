Accattonaggio fuori al supermercato, la Lega: "Fenomeno fuori controllo"

Il responsabile dei giovani leghisti Andrea Costantini segnala la presenza “sempre più molesta” di mendicanti davanti all’ingresso del supermercato di Villafranca. "Nonostante le numerose segnalazioni e proteste dei residenti - dichiara Costantini - l’amministrazione comunale non è mai intervenuta. Alle nostre denunce hanno fatto eco dichiarazioni sottotono da parte di questa Giunta che di fatto ha sminuito la portata dell’emergenza senza mai combattere in maniere efficace e preventiva un fenomeno, come quello dell'accattonaggio, che insiste anche nel forese".

L’attenzione del giovane leghista è rivolta in particolare al quartiere di Villafranca, dove “i personaggi che insistentemente chiedono l’elemosina all’entrata del supermercato di questa piccola frazione del forlivese sono sempre più offensivi, non solo verbalmente, nei confronti di chiunque si ‘azzardi’ a fare la spesa. A preoccuparci sono soprattutto le fasce più deboli e gli anziani che vengono letteralmente infastiditi da questi mendicanti senza scrupoli".