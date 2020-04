Accolta la proposta di Lauro Biondi (Fi): tutti i consiglieri devolvono il gettone di presenza alla Protezione Civile

"Ringrazio tutti i consiglieri per questo simbolico ma importante gesto". Il capogruppo di Forza Italia Lauro Biondi plaude la decisione dei gruppi consiliari di devolvere il gettone di presenza agli organi della Protezione Civile. La proposta avanzata dal consigliere di Forza Italia è stata accolta senza riserve da tutti i gruppi di maggioranza e anche dal Movimento 5 Stelle, Forlì & co e Gruppo Misto (composto dal Cons. Marchi di Italia Viva). "Si tratta di un piccolo gesto che tuttavia simboleggia la nostra immensa gratitudine rispetto a chi, tutti i giorni, contribuisce a salvare vite e a contenere la diffusione del contagio - afferma l'esponente berlusconiano -. Come consiglieri e rappresentanti istituzionali di questo Comune è nostro dovere dare per primi il buon esempio con un gesto di solidarietà e profondo riconoscimento".

