Addio a Dino Amadori, "Intitolargli il padiglione principale del futuro corso di laurea in medicina e chirurgia di Forlì"

"Nello stringermi con commosso cordoglio ai familiari ed ai cari tutti della famiglia Amadori, chiedo ufficialmente che la memoria di un luminare della medicina come Dino Amadori sia tramandata a futura memoria per meriti scientifici, con l’intitolazione di un’aula o del padiglione principale del futuro corso di laurea in medicina e chirurgia che aprirà a breve al Campus forlivese dell’Università di Bologna". Ad avanzare la richiesta è il coordinatore comunale di Forza Italia a Forlì, Fabrizio Ragni a poche ore dalla scomparsa del professore a seguito di un improvviso malore.

“Dino Amadori era nato a Santa Sofia, ma era forlivese di fatto, esercitando nella nostra città la sua professione nello studio medico oncologico di via Arnaldo da Brescia, nonché la sua attività legata allo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo che aveva contribuito a fondare, ed alla specializzazione sanitaria presso strutture pubbliche e private locali e non solo - prosegue Ragni -. Era un oncologo fra i più noti e stimati in Italia e all'estero ed aveva dato vita al Registro tumori della Romagna, prezioso supporto agli studi, diagnosi e prevenzione in campo oncologico. Aveva poi speso ogni sua energia per la creazione dell'Irst, inaugurato nel forlivese, a Meldola, uno degli istituti all'avanguardia internazionale per sconfiggere il cancro. Tanto basta per ricordarlo con gli onori che merita e confidiamo che l’amministrazione comunale, il vertice dell’Ausl Romagna e l’Università di Bologna accolgano questa nostra richiesta".