Adeguamento antincendio nelle scuole, fondi in arrivo dal governo

"La sicurezza degli studenti al centro dell’attenzione del Governo. Il Ministro Bussetti ha infatti destinato a 19 istituti della Provincia di Forlì Cesena, risorse pari a 928.500 euro per lavori di adeguamento alla normativa antincendio”. E' quanto afferma il responsabile dei Giovani della Lega, Andrea Costantini, ricordando che dal Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) è arrivata una prima trance di risorse per mettere in sicurezza 19 istituti del comprensorio forlivese e cesenate.

Gli enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, l’anticipazione del 20% dei fondi. "Si tratta - conclude Costantini - di un’ulteriore conferma della volontà del Governo di dare risposte concrete, tempestive ed efficaci ai nostri Comuni, con un occhio di riguardo alla sicurezza di studenti e insegnanti".

Gli istituti che beneficeranno delle risorse nel Forlivese sono l'Industriale Marconi (70mila euro), a Forlimpopoli la scuola d'infanzia L'Acquarello, la primaria Don Milani, la secondaria di primo grado Marinelli (50mila euro), la scuola d'infanzia Pollicino e l'elementare De Amicis (50mila euro); a Premilcuore la scuola d'infanzia Bamby e la primaria Spallicci e la secondaria di primo grado (50mila euro); a Tredozio la primaria Marconi e la scuola d'infanzia Marchi (50mila euro); a Modigliana la Silvestro Lega (50mila euro); a Dovadola la Benedetta Bianchi Porro e la scuola secondaria di primo grado (50mila euro), e a Civitella la primaria Pagnocchi, la secondaria di primo grado Don Milani e l'istituto Comprensivo (50mila euro).