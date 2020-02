Aeroporti, il Marconi di Bologna chiuderà per lavori. Vietina: "Deviare i voli al Ridolfi di Forlì"

Dal 16 al 21 settembre la pista dell’aeroporto Marconi di Bologna sarà chiusa per attività di manutenzione periodica. Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio, propone in quei giorni di "deviare tutti o molti dei voli previsti per quella settimana sull’aeroporto di Forlì". Spiega l'esponente azzurra: "In quei giorni tutti i voli in partenza e in arrivo dallo scalo del capoluogo regionale saranno interdetti. Credo sia strettamente necessario che il comparto turistico ed economico della nostra regione, già drammaticamente provato dall’emergenza Coronavirus, non subisca ulteriori contraccolpi, neppure nel lungo periodo".

Venerdì mattina Vietina ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti affinché venga valutata la possibilità di deviare tutti o molti dei voli previsti per quella settimana sull’aeroporto di Forlì. "Per farlo, tuttavia, è imperativo che il Ridolfi torni ad essere pienamente operativo quanto prima - sottolinea -. Comprendo che l’emergenza sanitaria abbia determinato dei cambiamenti improvvisi di agenda ma, come già affermato, dobbiamo fare tutto il possibile per favorire la ripresa delle normali attività, incluse quelle che stanno bloccando la riapertura dello scalo forlivese".

Conclude Vietina: "È ormai tempo che l’annosa pratica dell’aeroporto di Forlì trovi una felice conclusione che permetta ai turisti di usufruire di un nuovo, moderno e rinnovato scalo, e agli imprenditori di vedere coronati gli sforzi messi in campo per questo ambizioso quanto necessario progetto di rilancio".