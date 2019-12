Aeroporto, l'emendamento per finanziare i Vigili del Fuoco entra nella "manovra" del governo

Via libera del Senato all'emendamento che permetterà all’aeroporto di Forlì di dotarsi dell'indispensabile contingente di Vigili del Fuoco. Nella nottata tra mercoledì e giovedì l'emendamento è stato votato dalla Commissione Bilancio del Senato ed entra, dunque, nella manovra economica. "Un risultato tutt'altro che scontato - spiega il deputato Marco Di Maio -. frutto principalmente dell'unico emendamento presentato (su migliaia e migliaia depositati dai gruppi politici) che riguardasse Forlì: quello di Italia Viva".

Il parlamentare forlivese ringrazia "ministri, vice ministri, sottosegretari, capi di gabinetto e funzionari dei ministeri dell'Interno e dell'Economia, tutti tartassati dal sottoscritto e dai colleghi di Italia Viva che hanno generosamente sposato la causa. A partire dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi (assieme al vice Luigi Marattin, preziosissimo alleato) e Davide Faraone; e poi il vice presidente della Camera, Ettore Rosato, e i senatori Silvia Vono, Eugenio Comincini e Donatella Conzatti che hanno firmato l'emendamento e lo hanno difeso con le unghie e con i denti, pur non avendo alcun interesse territoriale o politico. Ringrazio le oltre mille persone che hanno sottoscritto la petizione di Italia Viva a supporto della nostra battaglia. E infine, grazie alla società di gestione e agli imprenditori che stanno investendo capitali totalmente privati e che si sono affidati, dopo quasi un anno e mezzo di promesse non mantenute, a un semplice deputato per provare a sbloccare l'avvio del progetto".

Continua Di Maio: "Seguire un emendamento così specifico, inserito in un oceano di emendamenti e carte di migliaia e migliaia di pagine, senza ruolo di governo e senza poter partecipare direttamente alle sedute (sono un deputato e non un senatore, dunque non posso prendere parte ai lavori del Senato), posso assicurare che non è facile. Non ho mai smesso di crederci e il fatto che nessuno avesse presentato alcun emendamento (a parte il nostro), dimostra che eravamo davvero in pochi a crederci ancora: tuttavia grazie ad un bel gioco di squadra ora si compie un grosso passo avanti. Adesso avanti con tutto il resto che deve essere fatto, perché non saremo pienamente soddisfatti finché non arriveremo all’apertura definitiva".

Lega Nord

"Si tratta di uno dei pochissimi elementi positivi in una manovra ‘lacrime, sangue e tasse’ imposta dal governo M5s/Pd, che penalizzerà pesantemente aziende e contribuenti italiani, senza alcuno spiraglio che consenta di intravedere un rilancio dell’economia del Paese - afferma il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone -. Siamo comunque soddisfatti di aver preparato il terreno, in questi ultimi mesi, alla presentazione dell’emendamento".

Continua il segretario del Carroccio romagnolo: "E’ la Lega che, in questi anni, ha appoggiato e sostenuto la necessità dello scalo forlivese, che ha contrastato in tutte le sedi istituzionali le politiche regionali del Pd, non certo favorevoli alla sua riapertura. Se il ‘caso’ Ridolfi è rimasto nell’agenda politica è grazie alla nostra continua attenzione. Oggi molti salgono sul carro dei fan dello scalo forlivese per interesse elettorale, perfino l’uscente governatore della Regione Stefano Bonaccini che dimentica l’immobilismo e la chiusura della sua Giunta nei confronti dei vari tentativi di rilanciare l’aeroporto".