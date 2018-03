Aeroporto, Pompignoli in Regione: "Si lavori per la buona riuscita del bando". La Lega boccia l’interferenza di Airiminum

Il bando per l'affidamento dell'aeroporto di Forlì finisce in Regione, con un'interpellanza del consigliere della Lega Nord Massimiliano Pompignoli. "So che arriva in Aula in maniera tardiva e che il bando è stato aperto a febbraio scorso, ma vorrei capire se la Regione ha incontrato gli imprenditori interessati e che cosa, eventualmente, sia emerso". L'esponente del Carroccio ha evidenziato in aula come "nonostante i rumors e il rincorrersi di notizie più o meno attendibili, si sappia poco o nulla sui protagonisti, i tempi e le modalità di gestione del Ridolfi”, alla luce anche delle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Airiminum Corbucci, che, ha evidenziato Pompignoli, "forse si è spinto troppo in là in un momento delicato in cui la politica e le istituzioni dovrebbero convergere verso un interesse comune, ovvero la riapertura e il rilancio dello scalo forlivese".

La replica arriva dall'assessore Paola Gazzolo, che ha riportato in Aula la risposta dell'esponente della giunta Raffaele Donini, spiegando che la scadenza delle offerte è fissata per il prossimo 16 aprile. "Avrei preferito - ha spiegato Pompignoli - più informazioni possibili. Chiediamo una maggiore sensibilità delle istituzioni per una buona riuscita del bando". Al centro di tutto, per l'esponente leghista, la volontà che l'aeroporto forlivese funzioni al meglio. Sulla questione è intervenuto anche il parlamentare Jacopo Morrone, che auspica "un clima più sereno e una parola in meno piuttosto che una in più da parte di chi non rappresenta gli interessi del territorio". Anche perché, concludono i due esponenti del Carroccio "sono settimane determinanti per il concretizzarsi delle manifestazioni di interesse relative al bando di natura commerciale emesso da Enac e certe esternazioni a dir poco ‘colorite’ lasciano il tempo che trovano".