Aeroporto, vertice a Palazzo Chigi: "Nella Legge di Bilancio le risorse per i Vigili del Fuoco"

"Buone notizie per Forlì dal vertice di maggioranza ancora in corso a Palazzo Chigi. Abbiamo raggiunto l'accordo per prevedere lo stanziamento nella Legge di Bilancio, durante l'iter di approvazione nelle aule parlamentari, delle coperture finanziarie necessarie a garantire un distaccamento dei Vigili del Fuoco all'aeroporto "Luigi Ridolfi", condizione necessaria ai fini della definitiva apertura dello scalo aeroportuale cittadino". E' l'annuncio che arriva in serata da Carlo Ugo de Girolamo parlamentare del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti a Montecitorio.

"Il mio ringraziamento va al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Governo per l'importante impegno assunto e per aver ascoltato la voce che i rappresentanti territoriali dell'attuale maggioranza non hanno mai fatto mancare durante questi mesi di continua interlocuzione coi ministeri interessati e col Governo, dimostrando così di preferire ai facili proclami un lavoro più silenzioso ma in grado di arrivare all'obiettivo da raggiungere - conclude De Girolamo -. Sobri nelle parole, operosi nelle azioni. Ancora una volta".