Aeroporto, il vicesindaco Mezzacapo: "Una grande opportunità per tutta la Romagna"

"Quando parliamo di Ridolfi parliamo di un ventaglio di opportunità infinite, che è nostro dovere, come amministratori, saper cogliere e sfruttare al servizio dell'intera comunità". Con queste parole il vicesindaco della Lega Daniele Mezzacapo commenta la notizia del via libera alla Camera dei Deputati della manovra finanziaria che contiene anche la copertura per i vigili del fuoco dell'aeroporto di Forlì. "Il Ridolfi è una battaglia di tutti, al servizio di tutti - continua Mezzacapo -. La sua riapertura consentirebbe senza dubbio ulteriori capacità di crescita per i Comuni limitrofi".

"Pensiamo alle aziende del territorio non solo forlivesi, ma anche cesenati e ravennati che godrebbero di uno scalo polifunzionale in grado di metterle al centro di un sistema di internazionalizzazione commerciale della Romagna - aggiunge il vicesindaco -. La riapertura dello scalo forlivese, infatti, non rappresenta soltanto una grande opportunità sotto il profilo turistico e commerciale, ma anche un tassello importante dal punto di vista del percorso di formazione professionale che già oggi è caratterizzato dall’eccellenza scolastica dell’Itaer e dal corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell’università degli studi di Bologna".

"Ci sono poi da evidenziare le potenzialità dei grandi spazi, molti dei quali ancora inutilizzati, di cui potrà godere, in un'ottica di allungamento della pista di atterraggio e decollo, la società di gestione F.A. srl, qualora ritenesse che la diversificazione dei servizi collaterali allo scalo vero e proprio possa qualificarlo ulteriormente. Il Ridolfi non è solo un aeroporto - conclude Mezzacapo - è un insieme di opportunità. È la scuola di volo, è la crescita professionale di operatori qualificati, è turismo e vocazione logistica. È l'opportunità con la O maiuscola. Non solo per Forlì, ma per tutta la Romagna".