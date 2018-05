Aeroporti, il Marconi chiuderà per lavori. Vietina al Governo: "Dirottare i voli su Forlì"

Forlì guarda con interesse ai lavori in programma dal 14 al 18 settembre all'aeroporto "Marconi" di Bologna. Il parlamentare di Forza Italia, Simona Vietina, ha presentato un'interrogzione con risposta scritta al Governo ed al Ministro dei Trasporti "per cercare di conoscere se vi sia la possibilità di risolvere tutte le problematiche che scaturiranno dalla chiusura dello scalo". I lavori, evidenzia il deputato, causeranno "gravi disagi non solo per chi si deve muovere per motivi di lavoro ma anche per tutti i turisti che nei primi giorni di settembre continueranno a spostarsi per visitare il territorio emiliano romagnolo con conseguente danno a tutti gli albergatori ed al turismo in generale". Vietina evidenzia inoltre come "si sente sempre più forte la necessità di far ripartire al più presto l’areoporto Ridolfi di Forlì, utilizzato recentemente per la visita del presidente Sergio Mattarella".

I lavori al Marconi riguarderanno il rifacimento di un ampio tratto della pavimentazione per la lunghezza di circa un chilometro e rifacimento della segnaletica. "Le compagnie aeree hanno già cancellato i voli per il periodo interessato dalle manutenzione e hanno dirottato alcuni di questi su scali alternativi ma molto distanti dal capoluogo emiliano romagnolo". "Il periodo di chiusura è interessato da tanti vacanzieri che giungono nella nostra regione e nelle coste adriatiche e nell'appennino - evidenzia Vietina - con complicazione per i rientri". L'esponente di Forza Italia chiede perciò "se per il periodo di chiusura dell’aeroporto possano essere dirottati nella struttura di Forlì da tempo dimenticata, ma già utilizzata in occasione della visita del Presidente Mattarella a Forlì o se i lavori possono essere svolti a brevi intervalli per evitare i disagi".