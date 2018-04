Aeroporto, Mezzacapo (Lega): "Il Ridolfi non merita una fine ingloriosa"

"Grande piacere e soddisfazione". Così Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega di Forlì, ha accolto la notizia della domanda di partecipazione al bando per la gestione dell'aeroporto "Ridolfi" da parte da una cordata di imprenditori locali. L'offerta è arrivata a Enac, l'Ente nazionale aviazione civile che ora dovrà valutare la proposta. "Gli imprenditori che si sono fatti avanti - dice il leghista forlivese - sono professionisti che hanno sempre dimostrato con le loro aziende rare capacità di saper fare impresa. Questo fa ben sperare per la ripresa dell'attività dell'aeroporto "Ridolfi", una struttura che deve assolutamente funzionare per il progresso del territorio. Lo scalo forlivese non merita una fine ingloriosa come quella che ha rischiato di fare in questi anni per colpa della mala-gestione da parte delle amministrazioni locali".

"Ancora una volta - dice Mezzacapo - dobbiamo registrare che è il privato a dover salvare i disastri degli enti pubblici. Ora speriamo che Enac voglia accogliere al più presto la proposta avanzata dal gruppo senza creare intoppi insormontabili a bravi imprenditori di chiara fama come quelli che si sono fatti avanti: Ettore Sansavini (gruppo sanitario privato Villa Maria), Giuseppe Silvestrini (Unieuro) e realtà imprenditoriali del territorio come Cmc, Orogel, Ponzi, Cittadini dell’Ordine, oltre a Orienta Partners che è anche stata ideatrice del progetto di rilancio dell’Aeroporto Ridolfi di Forlì". "Per questo - conclude Mezzacapo - la Lega, e in questo caso in particolare, il sottoscritto, è a disposizione, come sempre per dare una mano quando si lavora per il bene della collettività. Auguro agli imprenditori che si sono impegnati di poter realizzare il loro progetto ambizioso di fare volare al più presto Forlì".