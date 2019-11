Aeroporto, Morrone (Lega): "Usato per risolvere le beghe interne del Pd"

Polemica politica sul'aeroporto, con un nuovo intervento del parlamentare della Lega Jacopo Morrone “L’aeroporto di Forlì può puntare al futuro grazie a una cordata di imprenditori privati e a una classe politica oggi in maggioranza, con in testa il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto in tutte le sedi. Ma se fosse stato per il Partito democratico e renziani vari, lo scalo forlivese sarebbe solo un vago ricordo. Se la sinistra pensa di utilizzare i nostri territori per risolvere le loro divisioni interne forse dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. Anche per questo la loro credibilità è in caduta libera, tanto che il loro candidato, l’uscente Stefano Bonaccini, pur supportato dalle truppe degli ex, sembra un uomo quotidianamente sull’orlo di una crisi di nervi”.