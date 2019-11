Aeroporto, polemica social. Corsini: "Salvini taccia". Morrone: "Solita telenovela"

L'aeroporto di Forlì al centro di un botta e risposta tra l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, dopo il comizio di lunedì in Piazzetta San Crispino di Matteo Salvini il quale ha sottolineato come "Forlì deve essere collegata col resto del mondo". "Caro Matteo Salvini - esordisce Corsini su Facebook -, quando tu eri Ministro dell’Interno l’aeroporto di Forlì ha rischiato di non aprire, perché non volevi donare il presidio dei Vigili del Fuoco alla città. Oggi l’aeroporto riaprirà grazie al lavoro della Regione Emilia Romagna, del presidente Stefano Bonaccini, dell’assessore Raffaele Donini e mio. E grazie alla collaborazione con il governo. Ora ti chiederei, almeno per decenza e per rispetto delle persone che lavorano e non passano le giornate a fare comizi e post su Facebook, ma stanno in ufficio e incontrano la gente del territorio senza megafono di pensarci due volte prima di venire a Forlì e urlare in mezzo al mercato che “lancerai” l’aeroporto. Hai avuto l’occasione per lanciarlo e te ne sei lavato le mani, ora per decenza almeno taci".

Replica Morrone: "L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, insiste nella sua ricostruzione tutta personale della telenovela dell’aeroporto di Forlì, dimenticando purtroppo quale sia l’origine dei guai di questo scalo. Ovvero il predominio di Bologna e l’appoggio incondizionato che la Regione, negli anni scorsi, ha concesso all’aeroporto bolognese a scapito del Ridolfi. L’attuale Giunta è salita sul carro dei fan dell’aeroporto di Forlì solo a cose fatte, quando mostrarsi contrari avrebbe segnato un autogol. Inutile scaricare responsabilità su Salvini ministro dell’Interno, quando sono arcinoti i fatti e cioè che i ritardi, per altro non ostativi, sono stati determinati da un insieme di fattori e di incomprensioni certamente estranei allo stesso Salvini. Si metta il cuore in pace Corsini, e pensi al settore turistico della regione che è in grande affanno nonostante la propaanda della Giunta a cui ormai non crede più nessuno e che necessiterebbe di ben altre linee programmatiche e politiche che non quelle della visione ristretta e ripetitiva dell’attuale esecutivo".