Aeroporto, Ragni (Forza Italia): "Si attivi il governo per garantire la presenza dei vigili del fuoco al Ridolfi"

"Siamo sicuri che il Ministero dell’interno garantirà il massimo lo sforzo per allineare tutte le necessità di legge e consentire alla nuova società di gestione dell’aeroporto di Forlì possa far definitivamente decollare, assieme ai servizi necessari, anche la programmazione di volo". A formulare l’auspicio è il coordinatore comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, dopo i problemi autorizzativi evidenziati dalla “Fa Srl”, la società che si aggiudicata la gestione dell’aeroporto Ridolfi.

L'esponente berlusconiano fa riferimento alla costituzione del presidio dei Vigili del Fuoco , a cui seguirà la presenza delle forze dell’ordine all’interno dello scalo di via Seganti. "Si attende uno scatto che solo il ministero dell’Interno, Matteo Salvini, può fornire concedendo il via libera con l’apposito decreto al trasferimento del personale in loco. Ragni ricorda che "dal lontano 2013 - dopo il fallimento di “Seaf” e il successivo esperimento surreale della società "Air Romagna” di Robert Halcombe", incalza puntualmente e periodicamente le istituzioni locali e regionali per riaffermare l’operatività dello storico aeroporto romagnolo, da lui considerato come: “una struttura essenziale per la nostra città e il territorio limitrofo".

"In questa fase è fondamentale che si valuti il reinserimento dell’aeroporto forlivese tra quelli di interesse nazionale e si proceda con tutti i via libera agli adempimenti burocratico-amministrativi previsti dalla legge, per non arrecare un serio danno ad un progetto imprenditoriale avviato da un gruppo di solide imprese locali private guidate da valenti manager - conclude -. Un progetto molto importante per la nostra città e l’intero territorio confinante, non soltanto come infrastruttura strategica nel ramo dei trasporti, ma anche per la valenza commerciale e turistica che determina con l’indotto e i servizi collaterali".