Aeroporto "Ridolfi", Forza Italia attacca: "Grave il silenzio della Regione"

Sono "auspicabili" proposte, ma il Comune ha il dovere di astenersi fino a quando il bando e' aperto. C'e' tempo fino a lunedi' prossimo per presentare candidature alla gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forli'. E il consigliere di Forza Italia, Lauro Biondi, ne ha chiesto conto al sindaco Davide Drei martedì pomeriggio in Consiglio comunale. Senza ottenere grandi soddisfazioni. Il primo cittadino ha spiegato infatti che l'amministrazione non puo' intromettersi in un ambito che e' totalmente privato.

"A bando chiuso - ha aggiunto - e a fronte di proposte solide l'auspicio e' che si attivi un dibattito e un sostegno a chi si candida alla gestione". Di certo e' "significativo" che nello stesso giorno di scadenza della gara atterrera' al Ridolfi, per una visita ufficiale in citta' in occasione della ricorrenza dell'uccisione del senatore Roberto Ruffilli, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Biondi ha puntato il dito contro la Regione che "non si fa carico minimamente di agevolare una societa' privata a candidarsi. Un atteggiamento grave di cui il sindaco e' complice". Rimane l'interesse di Forza Italia, ha concluso, affinche' l'aeroporto sia rimesso in gioco. (fonte Dire)