Elezioni, l'affluenza alle 12: a Forlì andamento simile al 2014. Premilcuore sfiora il 30%

Si sono aperte alle 7 le urne per l'election day, con undici comuni del Forlivese chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est comprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.

Alta l'affluenza ai seggi, specie nei comuni dove si elegge il primo cittadino nonostante la domenica condizionata dalla pioggia a tratti. A Forlì, dove si elegge il successore di Davide Drei, ha votato il 24,31%, in linea col dato del 2014. A Civitella ha votato il 26,78%, a Forlimpopoli il 23,5%, a Meldola il 27,49%, a Modigliana il 25,93%, a Portico e San Benedetto il 26,63%, a Predappio il 25,22%, a Premilcuore il 29,42%, a Rocca San Casciano il 23,64% a Santa Sofia il 25,59% e a Tredozio il 25,61%. A livello provinciale l'affluenza è stata del 24,23%.

Partecipazione al voto più soft dove non si elegge il sindaco. A Bertinoro alle 12 l'affluenza alle europee è stata del 20,67%, mentre nella precedente chiamata alle urne fu del 23%. A Castrocaro ha votato il 20,82%, a Dovadola il 16,11% e Galeata il 18,66%. A livello provinciale l'affluenza è stata del 23,72% (24,66% il dato precedente).

I precedenti

Facendo un confronto con le elezioni politiche del marzo del 2018, a Forlì votò il 24,4% degli aventi diritto al voto. Tra i Comuni con una maggiore affluenza ci fu Civitella col 27,83%, Bertinoro col 25,8% e Modigliana col 25,44%. A Forlimpopoli si recò alle urne il 21,76% degli aventi diritto, mentre in tutta la provincia di Forlì-Cesena aveva votato il 24,05%. In occasione dell'election day del 2014, a Forlì il dato della partecipazione registrato per quanto concerne le europee alle ore 12 fu del 24,58%. A livello provinciale l'affluenza era stata invece del 24,65%. Per quanto concerne invece l'affluenza per l'elezione del sindaco, nella città mercurale fu del 24,32%.