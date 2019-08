Affondo del Pd su Zattini: "Ha idee confuse su centro, autobus, aeroporto e infrastrutture: non ne azzecca una"

"Il Sindaco Zattini racconta una storia che nei Consigli Comunali, da giugno ad oggi, non si è ancora vista. Basti pensare che si sono impiegati 20 giorni per nominare la giunta (con assessori nominati e rimossi all’ultimo), mentre non è ancora stato presentato al Consiglio il programma quinquennale di mandato e, ad oggi, non è dato sapere quando avverrà”: è la critica che viene dai banchi dell’opposizione al sindaco Gian Luca Zattini. “La millantata svolta è ben lungi da vedersi e, stando ai fatti, sembra che l’Amministrazione abbia solamente tirato il freno a mano o, ancor peggio, stia pianificando un pericoloso ritorno al passato, tanto che, addirittura, il Sindaco annuncia di voler riportare le automobili in piazza Saffi, una scelta incomprensibile, anti-ecologica e contraria a quanto avviene nelle più avanzate città italiane ed europee, senza dimenticare che la più vicina area di parcheggio è a meno di cento metri in Piazza XX settembre”, lamentano sul centro.

Il gruppo consigliare del Pd mette nel mirino anche l’affermazione di Zattini secondo cui “tutte le linee autobus passano per l’IPER”. Attacca il Pd: “Il sindaco ha omesso di confrontarsi con il proprio assessore alla mobilità Giuseppe Petetta (che è da molti anni dipendente del Comune di Forlì, parte dei quali proprio al Servizio Mobilità) che senz’altro gli avrebbe illustrato che così non è. Se poi è vera la proposta di far passare tutti gli autobus della città per Piazza Saffi, il Sindaco dovrà spiegare ai cittadini come 13 linee urbane possano attraversare il centro senza aggravare il traffico, o arrecare danno a pedoni e ciclisti”.

“Quindi – prosegue il gruppo PD - Il Sindaco e la sua maggioranza devono chiarirsi le idee su cosa vogliono fare, perché non possono contemporaneamente promettere e proporre di ridurre o eliminare la ZTL, aumentare le strade percorribili delle auto in centro, ridurre o azzerare il costo della sosta, rifinanziare il progetto di bike e car sharing e far attraversare Piazza Saffi da tutte le 13 linee. Assistiamo ad un isterismo di intenti che va avanti dalla campagna elettorale. Stanno ragionando più su come le persone arrivano in centro che sul perché dovrebbero andarci, paradossalmente potremmo far “passare”, per così dire, tutti da Piazza Saffi attraverso gli autobus con un aumento risibile di potenziali acquirenti, e un sicuro danno al passeggio”.

“Quanto alla questione degrado - prosegue il Gruppo PD - è bene essere chiari: è stata l’amministrazione precedente ad aver prodotto – di concerto con gli attuali vertici della Polizia Municipale – il regolamento di polizia urbana (quello precedente risaliva al 1965), così come a istituire il presidio in centro della Polizia Locale e quindi investire nel posizionamento di nuove telecamere. Regolamento, peraltro, la cui approvazione è stata osteggiata da chi oggi è al Governo della città. Bene la lotta all’abbandono del vetro ma l’ordinanza anti-alcol sia realizzata di concerto con gli esercenti per tutelare sì, ma senza inutili ricadute di falsa moralità nelle regole a danno delle già poche attività di intrattenimento serale presenti in centro”.

“Zattini ci pare, inoltre, decisamente confuso sui temi infrastrutturali: forse il neosindaco non sa che il progetto della c.d. “Via Emilia-bis” (un nuovo tratto di strada a pedaggio tra Forlì e Cesena) è già stato da tempo definitivamente superato. Ci dica piuttosto quali sono le intenzioni dell’amministrazione circa il “collegamento veloce Forlì - Cesena”, che è un progetto diverso dalla Via Emilia bis, a minor impatto ambientale ed il cui primo stralcio è già stato finanziato dalla regione. Quanto al collegamento con Ravenna, invece, suggeriamo a Zattini di interloquire con gli uffici di FMI, ente che già dispone di un nuovo progetto di collegamento con la vicina provincia, predisposto ancor prima che l’attuale via Ravegnana fosse interrotta”.

“In questi primi mesi di governo – prosegue il gruppo PD – Zattini non pare averne ancora azzeccata una. Abbiamo infatti assistito solo a grandi pagine di giornale su progetti e finanziamenti millantati come propri ma derivanti dall’amministrazione Drei; a una totale improvvisazione con riferimento al caso dell’aeroporto Ridolfi (prima era la documentazione, poi mancava la richiesta, poi c’era la vertenza, poi le email scomparse); alla claudicante approvazione della mozione per la dichiarazione di crisi climatica; al silenzio riguardo il futuro della Fiera di Forlì (ogni giorno che passa si allontana l’accordo con Parma che salvaguarda i posti di lavoro, mantiene la Fieravicola e ristruttura i padiglioni); a una assenza totale di idee riguardo la tanto millantata facoltà di medicina (che non chiarisce la posizione di Forlì né rispetto alla proposta della Alma Mater di Bologna, né alla proposta dell’Università di Ferrara); alla totale assenza di responsabilità in materia di riordino istituzionale, con il neosindaco che annuncia di voler uscire dall’Unione, ma difronte all’obbligo giuridico di esserne il Presidente si sottrae al suo ruolo in spregio alla normativa vigente e al suo dovere politico”.

“Hanno vinto le elezioni promettendo la svolta (il risveglio della bella addormentata con il bacio del principe per citare le parole del Sindaco Zattini) fino adesso tanti articoli e annunci ma zero azione amministrativa. Sono passati due mesi e siamo ancora in attesa che il Principe scenda dal cavallo”, conclude la nota.