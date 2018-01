Agricoltura e sicurezza: "Migliorano i dati sugli incidenti, ma il trend è lento"

La Fiera di Forlì ha ospitato un incontro sul tema della sicurezza in agricoltura organizzato dal Forum Agricoltura del Pd Forlivese. Due gli argomenti principali affrontati ed approfonditi durante la serata, anche grazie alle tante domande provenienti dal pubblico: la revisione delle trattrici e la messa in sicurezza delle macchine agricole e lo stato d’avanzamento dei premi assicurativi per avversità atmosferiche.

"Nel 2016 ci sono stati 42 incidenti nella nostra Regione di cui 17 mortali (nell’83% dei casi per ribaltamento del trattore) - ha illustrato Simona Caselli, assessora Agricoltura, Caccia Pesca Regione Emilia-Romagna -. I dati sono in progressivo miglioramento da diversi anni, ma il trend è lento e sebbene vista la grande quantità di aziende agricole e di addetti nella nostra Regione la frequenza raggiunta sia molto bassa, io credo che su questa materia non c’è statistica che possa soddisfare e che l’impegno debba quindi essere costante''. I decreti attuativi inerenti la revisione delle trattrici e la messa in sicurezza delle macchine agricole, su cui si attende la firma dei Ministri di Agricoltura e Trasporti, saranno portati all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni nella riunione in programma a fine mese. Su questo punto è stato chiarito l’impegno dell’assessore Caselli: "Solleciteremo i Ministeri interessati affinchè si proceda rapidamente alla pubblicazione del decreto attuativo della normativa sulla sicurezza delle macchine agricole”.

“Questo è quello che facciamo, per quanto ci compete – sottolinea l’assessore - investimenti in attività formative specifiche sulla sicurezza nelle aziende agricole; investimenti nel rinnovo del parco mezzi (con due misure del Psr abbiamo finanziato per 50 milioni rinnovi di attrezzature ed equipaggiamenti per complessivi 90 milioni; di questi 18 milioni sono dedicati a 346 macchine trattrici per oltre 26 milioni). Sono in valutazione delle domande sui bandi di filiera dove ci saranno ulteriori investimenti di questo tipo; realizzazione, grazie al nostro contributo finanziario nell’ambito di una apposita convenzione con Inail, di un prontuario tecnico per gli adattamenti di sicurezza delle vecchie macchine. Per ogni marca ci sono schede tecniche accurate per interventi di messa a norma a costi contenuti ed abbordabili”. Circa i premi assicurativi per le avversità atmosferiche, su cui al momento mancano risposte certe ed i Consorzi di difesa della persona hanno espresso preoccupazione, il Pd forlivese si è impegnato, attraverso il proprio deputato di riferimento Marco Di Maio, a sollecitare i livelli nazionali competenti a partire dal Ministero dell’Agricoltura.

All'incontro hanno partecipato anche Valentina Ancarani, segretario territoriale Pd Forlivese, il sindaco e presidente della Provincia Davide Drei, Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura, Caccia Pesca Regione ER, e un pool di esperti di primo livello nel settore sicurezza in ambito agricolo Vincenzo Laurendi e Alessandro Gandini esperti, e Pier Paolo Plachesi del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Ausl della Romagna.