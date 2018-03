Ai varchi della ztl spuntano i cartelloni di Forza Italia: "Faremo la guerra all'amministrazione"

Alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno apposto simbolicamente, fuori dal varco sito in corso Mazzini, una targa con scritto "Varco del Partito democratico - Drei grazia a 600mila euro dei forlivesi”: "Il Pd continua la sua opera di demolizione del centro storico e l’entrata in funzione delle telecamere ztl daranno il colpo finale al centro cittadino - spiega il capogruppo forlivese Davide Minutillo - Come Fratelli d’Italia faremo la guerra all’amministrazione Drei, a costo di segare i pali delle telecamere: non possiamo rimanere in silenzio davanti a questa porcheria oltretutto costata ben seicentomila euro. L’amministrazione si giustifica sempre che non sono presenti i fondi per realizzare le cose che servono, però quando si tratta di istallare le telecamere per mettere le mani nelle tasche dei cittadini le risorse si trovano immediatamente. Non crediamo neanche alla barzelletta che questo sarebbe un vincolo imposto dalla regione, perché anche se fosse vero un bravo amministratore deve saper trovare i modi per aggirare i paletti che vengono imposti dall’alto. Rileviamo anche la posizione del Movimento cinque stelle che in complicità con la sinistra, oltre a essere favorevole alla ztl, vorrebbe allargare il tutto ad un’area pedonale in nome di un ambientalismo che non esiste, perché non è certamente chiudendo i corsi di Forlì che si risolve il problema dell’inquinamento".