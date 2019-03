Alea, Calderoni: “Il vero tema è costruire a Forlì un distretto del riciclo e del riuso”

Il candidato sindaco Giorgio Calderoni, in un incontro al polisportivo di Vecchiazzano, organizzato dal circolo locale del Pd è ritornato sul tema della raccolta differenziata: “ bisogna far uscire la questione di Alea dalle secche di queste polemiche su infrazioni, sanzioni e penali fino alla vicenda del lavoratore di Alea filmato mentre mischia plastica e frazione umida. Se si pensa solo alla immediatezza della campagna elettorale si perde di vista la questione veramente importante per il futuro della città e dell’ambiente: attualmente il pianeta riusa solo il 9% delle materie prime e l’economia circolare potrebbe creare solo in Italia oltre 500.000 posti di lavoro (Fonte: Dataroom di Milena Gabanelli)”

“Dunque il tema più concreto e di interesse per la comunità è pensare a come fare del forlivese un distretto del riciclo e del riuso (a partire da carta e plastica che la Cina sta smettendo di comprare),coinvolgendo le imprese e cogliendo una opportunità che le attuali condizioni del mercato ci offrono” dice Calderoni “Iniziamo a guardare cosa hanno fatto altri, ad esempio Prato per il riciclo del tessile (si veda il festival dell’economia circolare svoltosi in quella città una settimana fa), studiamo i processi trasformativi della materia, la logistica necessaria, la migliore tecnologia. Forlì potrebbe, quindi, porsi all’avanguardia nella regione in termini di economia circolare e attingere a nuove forme di finanziamento nazionale ed europeo”.

“Le criticità, che ci sono, vanno affrontate con attenzione perché la raccolta porta a porta tocca le abitudini di vita dei cittadini che in gran parte stanno partecipando con convinzione ma insieme a questo ciò che veramente occorre è un pensiero lungo e una prospettiva di sistema” ha concluso il candidato sindaco