Consiglio comunale, Alessandra Ascari Raccagni eletta presidente. Vice Elisa Massa

Con trentuno voti favorevoli e due non voti Alessandra Ascari Raccagni è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Forlì. "Ringrazio chi mi ha proposto per questa carica e tutti coloro che mi hanno accordato la loro preferenza - sono le prime parole di Raccagni -. Sono chiaramente emozionata per questa nomina e sono soprattutto onorata di presiedere il Consiglio comunale della mia città, come forlivese e come repubblicana. Il mio impegno è garantire il buon proseguimento dei lavori e di garantire la democrazia e il rispetto di tutte le posizioni all'interno del Consiglio".

"E' un profilo di alto livello - ha dichiarato Massimiliano Pompignoli -. E' persona che può garantire l'equità e l'equilibrio del Consiglio comunale". Si è astenuto Davide Minutillo, sottolineando di non aver "nulla contro la personalità di Ascari Raccagni, che è una persona che stimo", ha rimarcato come "Fratelli d'Italia non sia stata presa abbastanza in considerazione in relazione alla propria forza elettorale, avendo portato un 3% alla coalizione di centrodestra. Speriamo per il futuro che si voglia utilizzare un metodo di dialogo tra le forze politiche, per fare gli interessi dei cittadini".

Il M5S ha proposto Simone Benini, mentre il coordinatore delle opposizioni di centrosinistra, Giorgio Calderoni, intervenuto come coordinatore del centrosinistra, ha spiegato che, nonostante le richieste, la mancata comunicazione della scelta ha determinato una non convergenza. Dalla maggioranza è arrivato il via libera alla richiesta di vicepresidenza alle minoranze. Così un'altra sospensione ha portato l'armonia tra centrodestra e centrosinistra. Calderoni ha quindi parlato "di figura super partes, sciogliendo la riserva in modo positivo.

Come vicepresidente Calderoni ha proposto la dem Elisa Massa in qualita' di consigliera piu' anziana, mentre i pentastellati di nuovo Benini. A spuntarla, come da acccordo con il centrodestra, il primo con 30 preferenze.