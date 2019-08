Prosegue il Festival de L’Unità della Pescaccia: attesa l'eurodeputata Alessandra Moretti

Prosegue fino a giovedì il Festival de l’Unità della Pescaccia, nel parcheggio di via Sintella, a Villagrappa. Alle 19, apertura dello stand gastronomico. Non mancheranno la tradizionale pesca e lo spazio giochi per i bimbi gratuito. Martedì, alle 20.15 sarà ospite l’eurodeputata della Circoscrizione Nord-Est Alessandra Moretti, intervistata dal giornalista Marco Susanna. A seguire l’orchestra David Pacini. Mercoledì alle 20.15 incontro con il deputato Marco Di Maio, intervistato sempre dal giornalista Marco Susanna; a seguire concerto di “Genio e Buby band”. Giovedì chiusura della Festa: alle 20, dialogo sul tema della violenza e del linguaggio dell’odio con Roberta Mori, presidente Commissione pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e Lucia Bongarzone, coordinatrice Conferenza donne PD Emilia-Romagna. A seguire saluto del deputato Roberto Giachetti e concerto dell’Orchestra di Mirco Gramellini