Alessandro Rondoni ricorda Roberto Ruffilli nel trentesimo anniversario della sua morte: "Ancora oggi è attuale il suo messaggio che invita a porre il cittadino al centro e come arbitro delle istituzioni, specie in un momento come questo di confusione e precarietà". Rondoni, giornalista e politico forlivese, seguirà lunedì al Teatro Diego Fabbri lacerimonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ricorda che quel giorno il Rondo Point, in corso della Repubblica 2 ter angolo piazza Saffi,sarà allestito per l’occasione con immagini e articoli della cronaca dell’epoca e anche con la foto di Ruffilli, divenuta simbolo del professore, dell’archivio de La Nuova Agape, oltre che con un messaggio di benvenuto al presidente Mattarella.