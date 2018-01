Alessandro Ruffilli candidato alle 'Parlamentarie'. Tutti gli aspiranti parlamentari del M5S

C'è il nome di Alessandro Ruffilli, dipendente del Comune di Forlì, tra i candidati del Movimento 5 Stelle in lizza per le “Parlamentarie”, le consultazioni online interne al movimento grillino per la scelta dei candidati per le elezioni politiche del 4 marzo. Ruffilli, vittima di un tentativo di corruzione che ha poi nettamente respinto e denunciato, ma anche di una persecuzione che il Comune avrebbe poi attuato nei suoi confronti, è diventato uno degli emblemi del “whistleblowing” (letteralmente: soffiare nel fischietto), il termine inglese utilizzato per definire chi, squarciando i veli di omertà, denuncia la corruzione.

Una recente legge ora tutela maggiormente i dipendenti pubblici che denunciano i tentativi di corruzione e la storia di Ruffilli, riassunta nel libro “Ordinaria corruzione”, è assurta a simbolo, con numerose interviste ai principali media nazionali. Ruffilli, in particolare, segnalò una mazzetta da duemila euro, che gli giunse sotto forma di contributo alla scuola di danza di cui era presidente, che – nelle intenzioni – avrebbe dovuto “oliare” una pratica per l'apertura di un esercizio pubblico. Per il reato di istigazione alla corruzione per un atto dovuto lo scorso maggio sono stati condannati i due gestori dell'esercizio pubblico, un ristorante. Un anno di pena anche al proprietario dell'immobile.

Gli altri pretendenti alla candidatura in Parlamento del M5S nel Forlivese sono Ivo Iacovelli (agente di commercio), Monica Mosconi, Marco Colonna (giornalista). Maddalena Silvi (Libera professionista), Giovanna Lasagna.