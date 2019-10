Alessandro Vitali nuovo coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale Forlì-Cesena, ha un nuovo coordinatore provinciale. Si tratta di Alessandro Vitali, classe 1991, ingegnere meccanico e militante della destra locale, che succede agli uscenti Filippo Marzano e Matteo Parisi. “Con la presente, si ratifica la nomina alla carica di Portavoce della Federazione Provinciale di Forlì-Cesena. Certo del tuo impegno – si legge in una nota inviata dal Presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani - Gioventù Nazionale, continuerà a radicarsi in tutti i comuni del territorio provinciale rappresentando la nostra generazione, donandole speranza e voglia di cambiamento. Ti auguro di raggiungere tutti gli obiettivi. Buon lavoro".

"Sono onorato e felice - ha dichiarato a caldo Vitali - di aver ricevuto in via ufficiale e diretta dal presidente nazionale Roscani, che ringrazio, questo incarico. Ringrazio altresì i miei predecessori, a cui va la stima e la promessa di continuare, nel solco del loro lavoro, per la crescita del movimento”. "Donare se stessi per il bene della comunità - ha aggiunto -, è quanto di più alto e nobile. Per cui, mi rivolgo a tutti i giovani che, partendo dalle scuole, si avvicinano all’impegno politico, sociale e culturale con del sano timore: non abbiate paura. Non abbiate paura di amare la nostra città, la nostra Nazione e la nostra identità. È bene che, questa generazione si assuma sin dal principio le proprie responsabilità, interessandosi ai problemi che la circonda e non arrendendosi al fatalismo”.

“Il mio obiettivo sarà quindi quello di aprire le porte a tutti i ragazzi che si riconoscono nei nostri valori di Sovranità, Patria, Europa dei Popoli. È un impegno ambizioso, ma dalla nostra abbiamo coraggio e volontà per sfidare le stelle”, ha concluso. Il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, Davide Minutillo, a nome degli iscritti e simpatizzanti, si "congratula con Alessandro per aver ottenuto questa nomina. La comunità della destra giovanile è in forte crescita e siamo lieti di radicarci costantemente sul territorio”, conclude.