Alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune valuta la partecipazione al bando regionale

Il Comune di Forlì "sta monitorando il bando dall'inizio e si e' attivato per presentare manifestazione d'interesse sia per aree in centro storico sia fuori". In modo da "raggiungere il miglior punteggio". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha risposto lunedì pomeriggio in Consiglio comunale al question time di Massimo Marchi di Italia Viva sull'intenzione di partecipare al bando regionale che assegnerà 5,5 milioni di euro per progetti sugli alloggi Erp. Precisando che fin qui alla Regione non e' pervenuta "nessuna richiesta da nessun Comune". D'altronde, argomenta, la proposta e' stata definita il 5 dicembre scorso e c'e' tempo fino al 17 febbraio per presentare manifestazioni di interesse. Insomma, conclude, "c'e' tutto il tempo". Il Comune e' stato informato dalla Regione dell'intenzione di pubblicare il bando, ha ribadito, il 24 ottobre e da allora i tecnici si sono mossi per valutare alcune ipotesi di intervento. (fonte Dire)