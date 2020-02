Ambiente, Cintorino: "Tutti i comuni approvino la nostra mozione per la tutela delle api"

Nell'ultimo Consiglio comunale di Forlì, è stata approvata una mozione presentata dai consiglieri del gruppo Lega che prevede la messa a dimora di numerose piante utili alle api e agli insetti impollinatori. Da Andrea Cintorino, segretario provinciale della Lega ed assessore della giunta guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, parte un appello affinchè tutti i comuni del territorio emulino quanto fatto dall'amministrazione mercuriale.

"Le api - espone Cintorino - svolgono un ruolo essenziale per l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità, ma in questi ultimi anni stiamo assistendo ad un elevato aumento della mortalità a causa di fattori come uso l’uso improprio di fitofarmaci e pesticidi, inquinamento ambientale, malattie e nuovi parassiti, mancanza di habitat e pascoli".

"Com’è noto le api necessitano di fioriture continue per la sopravvivenza e lo sviluppo della famiglia ma spesso ciò non si verifica a causa del ricorso sempre più frequente ad un tipo agricoltura che si avvale di varietà ibride caratterizzate da periodi di fioritura molto brevi e da una bassa produzione di nettare e polline.

Per queste ragioni, in qualità di segretario provinciale, ho chiesto a tutti i nostri consiglieri comunali del territorio di presentare la stessa mozione approvata a Forlì - conclude -. Nei comuni dove governa la Lega il provvedimento verrà ovviamente adottato ma auspichiamo che ciò avvenga anche in quelli in cui governano forze politiche che a parole si definiscono ambientaliste".