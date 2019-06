Ambiente, le risposte di Calderoni al "Forum No Inceneritori": "Ecco gli impegni che garantirò"

Il candidato sindaco della coalizione del centrosinistra, Giorgio Calderoni, risponde al "Forum no inceneritori" che ha avanzato una serie di proposte in ambito ambientale. Calderoni, qualore venisse eletto sindaco, ha annunciato che "nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale s'impegnerà ad attuare le delibere già adottate, la 22/2019 approvata all’unanimità avente per oggetto “Comune di Forlì ‘Plastic free - Liberiamo gli ambienti dalla plastica” e la 44/2018 con oggetto "Adesione strategica internazionale a ‘Rifiuti Zero 2020’"".

Tra gli impegni quello di "controllare le emissioni dell’inceneritore Eco-Eridania e richiesta dell’assunzione delle più moderne tecnologie per controllare e ridurre gli elementi inquinanti". E ancora: "riduzione degli inquinanti nel sistema dei trasporti urbani; messa in atto di tutto quello che riguarda l’informazione e la partecipazione attiva della cittadinanza; attuazione delle direttive europee" ed infine la "predisposizione dei meccanismi sia attraverso misure incentivanti, sia attivando canali di collaborazione con le aziende del territorio, che portino alla creazione di un vero e proprio indotto del riciclo".